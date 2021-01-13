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    ABD Kongre binasında üst düzey güvenlik

    ABD Kongre binasında üst düzey güvenlik

    Kongre binasında yeniden olay çıkabileceği endişesine karşı tedbirler artırıldı. Binaya giren yetkililer, detaylı aramalardan geçiriliyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 11:29
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    ABD Kongresi'nde 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan işgal girişimi sonrasında Kongre binasında görülmeye alışık olunmayan anlar kaydedildi.

    Demokratlar, Başkan Donald Trump'ın, halkı Kongre binasına yönlendiren açıklamalarının ardından görevden alınması için 25. maddenin işletilmesini oyladı.

    KONGRE BİNASININ GİRİŞİNDE ALARM VERİLDİ

    Oylama için Kongre binasına gelenler, bir dizi güvenlik kontrolünden geçti.

    Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ve Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene'ye, tedbirler kapsamında oluşturulan güvenlik kontrol noktasında üst araması yapıldı.

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    BİNAYA GİRENLERE DETAYLI ARAMA

    Güvenlik görevlileri, Greene'nin çantasını metal dedektörle kontrol etti. Cumhuriyetçi temsilciden ayrıca ayakkabılarını çıkarması istendi.

    YİNE OLAY ÇIKACAK ENDİŞESİ

    Kongre'ye kanlı baskının ardından ve Joe Biden'ın 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlama töreninde çıkması muhtemel olaylardan önce alınan üst düzey tedbirler dikkat çekti.

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