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- ABD Kongre binasında üst düzey güvenlik
ABD Kongre binasında üst düzey güvenlik
- Haber Merkezi
- 13.01.2021 - 11:20
- Güncelleme : 13.01.2021 - 11:29
ABD Kongresi'nde 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan işgal girişimi sonrasında Kongre binasında görülmeye alışık olunmayan anlar kaydedildi.
Demokratlar, Başkan Donald Trump'ın, halkı Kongre binasına yönlendiren açıklamalarının ardından görevden alınması için 25. maddenin işletilmesini oyladı.
KONGRE BİNASININ GİRİŞİNDE ALARM VERİLDİ
Oylama için Kongre binasına gelenler, bir dizi güvenlik kontrolünden geçti.
Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ve Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene'ye, tedbirler kapsamında oluşturulan güvenlik kontrol noktasında üst araması yapıldı.
BİNAYA GİRENLERE DETAYLI ARAMA
Güvenlik görevlileri, Greene'nin çantasını metal dedektörle kontrol etti. Cumhuriyetçi temsilciden ayrıca ayakkabılarını çıkarması istendi.
YİNE OLAY ÇIKACAK ENDİŞESİ
Kongre'ye kanlı baskının ardından ve Joe Biden'ın 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlama töreninde çıkması muhtemel olaylardan önce alınan üst düzey tedbirler dikkat çekti.