ABD Kongre Üyesi Andy Ogles'tan Gazzeli çocuklarla ilgili skandal sözler ABD Kongre Üyesi Andy Ogles, İsrail'in Gazze'de çocukları öldürmesiyle ilgili kendisine tepki gösteren bir kadına, "Bence hepsini öldürmeliyiz" yanıtını verdi.

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ensonhaber.com

İsrail'in Filistin topraklarında 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü zulüm bitmek bilmiyor.

Saldırılarını giderek artıran İsrail, 29 bin 313 masumun ölümüne sebep oldu.

Masumları katleden İsrail'in saldırılar başladığından bu yana en büyük destekçisi ise ABD.

ABD'li kadın tepki gösterdi: Vergilerimle Gazze'de çocuklar bombalanıyor

Son olarak ABD'de kaydedilen bir görüntü kamuoyunda infiale neden oldu.

ABD Kongre Üyesi Andy Ogles'ın meclis koridorlarında yakalayan bir kadın, "Vergilerimle Gazze'de çocuklar bombalanıyor" tepkisinde bulundu.

"Bence hepsini öldürmeliyiz"

Ogles yanında yürüyerek anbean sesini yükselten kadına "O çocukları bombalayacaksınız? Bence hepsini öldürmeliyiz, eğer bu seni rahatlatacaksa?" yanıtını verdi.

ABD'li kongre üyesinin verdiği yanıta ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada tepki yağdı

Ogles'a yönelik tepkiler dinmek bilmedi.

O anlar böyle kaydedildi.