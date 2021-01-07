ABD Kongresi, Biden'ın başkanlığını onaylayacak

Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği Kongre oturumunun düzenlendiği sırada binayı basan Trump destekçileri bölgeden uzaklaştırılırken, Kongre'nin oturumu kaldığı yerden devam edecek.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği ve Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği Kongre oturumunun düzenlendiği sırada binayı basan Trump destekçileri Kongreden ve çevresinden uzaklaştırıldı.

ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17:40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıkladı.

KONGRE, BİDEN'IN BAŞKANLIĞINI TESCİLLEYECEK

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yazılı bir açıklama yaparak bugün ABD demokrasisine yapılan "utanç verici saldırının" Kongreyi Biden'ın başkanlığını onaylama sorumluluğunu yerine getirmekten caydırmayacağını belirtti.

Temsilciler Meclisi Demokrat çoğunluk lideri Steny Hoyer, Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile telefonda görüştüğünü belirten Pelosi, "Kongrede bu gece oturuma davam etme kararı aldık." ifadesini kullandı.

ABD KONGRESİ'NDE OTURUM BAŞLADI

ABD Kongresi, senatörlerin yeniden salona gelmesiyle oturuma başladı.

PENCE: "BUGÜN KARANLIK BİR GÜNDÜ"

ABD Başkan Yardımcısı Pence, 'Bugün karanlık bir gündü' diyerek oturumu açtı.

Oturumda bazı senatörler söz alarak konuşuyor..