ABD Kongresi, DeepSeek’in kullanımını yasakladı

Haber Merkezi

Çin merkezli yapay zeka uygulaması ABD'de dengeleri değiştirmeye devam ediyor.

OpenAI ve Microsoft gibi ABD'li teknoloji şirketleri karşısında hızla yükselen DeepSeek, Çin menşeli olması nedeniyle ulusal güvenlik ve veri gizliliği endişeleri nedeniyle tehlikeli olarak nitelendirildi.

Ticaret bağı nedeniyle aralarında süregelen bir rekabet olan Çin ve ABD arasında, uygulamanın ani yükselişi yeni bir gerilimin fitilini ateşledi.

ABD Kongresi, bu tartışmayı tırmandıracak yeni bir karara imza attı.

ÇİNLİ YAPAY ZEKA UYGULAMASI YASAKLANDI

ABD Kongresi, Çinli yapay zekâ sohbet robotu DeepSeek'in kullanımını yasakladı.

Kongre çalışanlarına gönderilen bir bildiride, personelin DeepSeek'i resmi telefonlara, bilgisayarlara veya tabletlere yüklememesi gerektiği belirtildi. Bu karar, DeepSeek'in Çin menşeli olması nedeniyle hassas bilgilerin sızdırılabileceği endişesinden kaynaklanıyor.

YASAĞIN SEBEBİ GÜVENLİK RİSKLERİ

Yasak kararının gerekçesi olarak yapay zeka teknolojisinin hızla ilerlemesiyle ortaya çıkan güvenlik riskleri ve idari zorluklar gösterildi. Meclis’in İdari İşler Müdürü tarafından Kongre çalışanlarına gönderilen açıklamada, DeepSeek’in hala incelenme aşamasında olduğu ve resmî kullanım için yetkilendirilmediği vurgulandı.

Ayrıca, kötü niyetli siber unsurların DeepSeek’i kullanarak zararlı yazılımlar yayma ve Kongre cihazlarına virüs bulaştırma riskini en aza indirmek amacıyla, Kongre tarafından sağlanan tüm cihazlarda DeepSeek’in işlevselliğinin kısıtlandığı belirtildi.

KONGREYE ÖZEL BİR YAPAY ZEKA GELİŞTİRİLİYOR

Meclis’in İdari İşler Ofisi (CAO), daha önce de Kongre çalışanlarının yapay zeka araçlarını kullanımını OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT’ye getirilen kısıtlamalar üzerinden düzenlemiş ve yalnızca ücretli sürümün belirli görevler için kullanımına izin vermişti.

Geçtiğimiz nisan ayında da Microsoft Copilot’un kullanımı yasaklanmasının üzerine Microsoft yetkilileri, Kongre’ye özel daha güvenli bir yapay zeka çözümü geliştirme sürecinde olduklarını açıklamıştı.