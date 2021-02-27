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ABD Kongresi'nde '15 dolarlık zam' paketten çıkarıldı: Tartışma yaşandı

ABD Kongresi'nde '15 dolarlık zam' paketten çıkarıldı: Tartışma yaşandı

Koronavirüse karşı kullanılacak olan 1.9 trilyonluk yardım paketi onaylanırken, bir grup kongre üyesi tarafından önerilen 15 dolarlık kademeli asgari ücret zammı paketten çıkarılınca tartışma çıktı.