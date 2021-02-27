Euro
8.9694
0.15%
Dolar
7.4249
0.98%
Altın
412.33
-1.48%
Borsa
1.471
-1.13%
Bitcoin
351.366
1.38%
EXEN Coin
16.43
-2.08%
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    ABD Kongresi'nde '15 dolarlık zam' paketten çıkarıldı: Tartışma yaşandı

    Koronavirüse karşı kullanılacak olan 1.9 trilyonluk yardım paketi onaylanırken, bir grup kongre üyesi tarafından önerilen 15 dolarlık kademeli asgari ücret zammı paketten çıkarılınca tartışma çıktı.
    • DHA
    • 27.02.2021 - 17:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD Kongresi'nde '15 dolarlık zam' paketten çıkarıldı: Tartışma yaşandı

    ABD Temsilciler Meclisi’nde Joe Biden tarafından önerilen 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketi onaylandı.

    Demokratların ağırlıklı olduğu Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yardım paketi, oylanmak üzere Senato'ya gönderildi.

    Ancak,yardım paketinden bir grup demokrat kongre üyesi tarafından önerilen "15 dolarlık kademeli asgari ücret zammı" maddesinin çıkarılması tartışmalara yol açtı.

    KRİTİK MADDEYİ YARDIM PAKETİNDEN ÇIKARDI

    Demokrat Kongre Üyesi Elizabeth MacDonough, Başkan Joe Biden'ın ‘Amerikan Kurtarma Planı’ olarak adlandırılan 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketinden çalışanlara saat başına 15 dolarlık federal asgari ücret artışını çıkarttığı ifade edildi.

    Senato parlamentosunun paketin bir parçası olmaması gerektiğine karar veren MacDonough, eleştirilerin odağı haline geldi.

    ABD Kongresi nde 15 dolarlık zam paketten çıkarıldı: Tartışma yaşandı #1

    "HAYDUTLARI ORTADAN KALDIRIN"

    ABD'nin ilk kadın Müslüman vekillerinden Demokrat Kongre üyesi İlhan Omar, MacDonough'a tepki gösterdi. MacDonough’un işten atılmasını talep eden, Omar, “Haydutları ortadan kaldırın. Parlamenteri değiştirin. Öncelikli yasa tasarılarını geçiremezsek Demokratik çoğunluk nedir? Bu kabul edilemez.” dedi.

    ABD Kongresi nde 15 dolarlık zam paketten çıkarıldı: Tartışma yaşandı #2

    SENATO PARLAMENTERİNİN GÖREVİ

    Senato Parlamenteri, Senato'nun kurallarının ve yasa tasarılarının emsallerinin yorumlanmasında senato danışmanı olarak görev yapar. Parlamenteri, Senato Çoğunluk Lideri atar. Avukat olan Elizabeth MacDonough, 2012 yılından itibaren Senato Parlamenteri ve göreve gelen ilk kadındır.

    ABD Kongresi nde 15 dolarlık zam paketten çıkarıldı: Tartışma yaşandı #3

    ABD Kongresi nde 15 dolarlık zam paketten çıkarıldı: Tartışma yaşandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir