ABD Kongresi'nde bütçe krizi

DHA

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi'nde geçici bütçe tasarısı yapılan oylamada 174 ‘evet’ oyuna karşılık, 235 üyenin ‘hayır’ oyuyla reddedildi.

TRUMP'IN DESTEKLEDİĞİ TASARI KABUL EDİLMEDİ

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump'ın da destek verdiği, hükümete mart ayına kadar finansman sağlanmasını ve borçlanma tavanının 2 yıl boyunca askıya alınmasını öngören tasarı, Demokratların yanı sıra bazı Cumhuriyetçiler tarafından da kabul görmedi.

75 CUMHURİYETÇİ DE 'HAYIR' DEDİ

Oylamada Demokartlarla birlikte 78 Cumhuriyetçi meclis üyesi de söz konusu tasarıya ‘hayır’ oyu verdi.