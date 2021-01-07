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    ABD Kongresi'ndeki olaylar nedeniyle istifalar yaşandı

    Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Beyaz Saray'da istifalar sunulmaya başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 09:43
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    ABD Kongresi'ndeki olaylar nedeniyle istifalar yaşandı

    ABD Kongresi'nde yaşanan işgal girişimi tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.

    Dünya liderleri yaşananlara tepki gösterirken, ABD'den ilk istifa haberleri geldi.

    FIRST LADY'NİN ÖZEL KALEMİ AYRILDI

    Başkan Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham, protestolardaki şiddet görüntülerinin ardından istifasını sundu.

    İstifa eden bir diğer isim Beyaz Saray Sosyal Sekreteri Anna Cristina oldu.

    Grisham ve Cristina, Trump yönetiminde yer alan yetkililer arasında en uzun süredir hizmet veren isimlerden ikisi olarak biliniyordu.

    ABD Kongresi ndeki olaylar nedeniyle istifalar yaşandı #1

    Stephanie Grisham, Sarah Matthews

    BEYAZ SARAY'DA İSTİFA DALGASI

    Melania Trump'ın ofisinden, istifa haberleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

    Öte yandan istifa eden üçüncü isim Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Sarah Matthews oldu.

    Trump yönetimi altında hizmet etmekten onur duyduğunu söyleyen Matthews, ancak Kongre binasında gördükleri karşısında "derinden rahatsız" olduğunu ifade etti.

    ABD Kongresi ndeki olaylar nedeniyle istifalar yaşandı #2

    Anna Cristina

    Trump destekçileri, ABD Kongre binasının kapısını kırarak içeri girdi ViDEO

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