ABD Kongresi'ni koruyan Ulusal Muhafızların maliyeti belli oldu

Çeşitli eyaletlerden getirilen Ulusal Muhafızlar'ın maliyetinin, yaklaşık 500 milyon dolar olduğu belirtildi.

ABD’de 6 Ocak’taki Kongre baskının ardından binaya konuşlandırılan Ulusal Muhafızların maliyeti açıklandı.

26 BİN ULUSAL MUHAFIZ'IN MALİYETİ

ABD’li yetkililer, Kongre binasını korumak için başkente 4 bölgedeki 50 eyaletten getirilen yaklaşık 26 bin Ulusal Muhafız’ın maliyetinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Maliyet tutarının muhafızların eyaletlerden Washington’a ulaşımı, maaşları, barınma, sağlık ve gıda gereksinimlerini kapsadığını belirten yetkililer, tutarın muhafızlar gelecek ay başkentten ayrılana kadar ilgili masrafların karşılanmasına yetmesini beklediklerini kaydetti.

Ulusal Muhafızların gelecek ay ortasında başkentten ayrılması bekleniyor.

KONGRE BASKINI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici, 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresi'ne yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici, Kongre'ye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda, 1'i polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongre'ye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

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