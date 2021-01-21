ABD medyası: Trump çifti ayrı yataklarda uyuyordu

Amerikan medyası, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 yıllık görevi boyunca Beyaz Saray'da eşi Melania Trump ile ayrı yatakta uyuduğunu öne sürdü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Başkan Joe Biden'ın görevi devralmasının ardından Amerikan medyası Trump'ın 4 yıllık görevindeki özel hayatını mercek altına aldı.

ABD medyasında, Trump'ın görevi boyunca Beyaz Saray'da eşi Melania Trump ile ayrı yatakta uyuduğu iddia edildi.

'YATAK ODALARI AYRI'

ABD medyasının iddiasında, dün Beyaz Saray’dan ayrılan Melania Trump’ın Florida’ya iniş yaptıktan sonra eve gitmek istediği ve Beyaz Saray’dan ayrıldığı için mutsuz olmadığı yer aldı.

Melania Trump ve Donald Trump’ın kendilerine ait ayrı yatak odalarında kaldığı ifade edildi.

"ÇALIŞMA ODASINDA UYURDU"

CNN International’a açıklamalarda bulunan ve ismi açıklanmayan eski Beyaz Saray personeli, “Donald Trump, daha önce diğer yönetimler sırasında bir çalışma veya çalışma odası olan kendi yatak odasında uyudu.” dedi.