Sınırı geçmek isteyen Haitili göçmenler, ABD'nin atlı ekiplerinin sert müdahalesine uğradı. Kırbaçlı müdahale, tepkileri beraberinde getirirken, Beyaz Saray konuyla ilgili açıklama yaptı.

Haiti'deki iç karışıklıklardan kaçan göçmenler, ABD-Meksika sınırında yeni bir hayat arıyor.

Sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan göçmenler, ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza (CBP) ekiplerinin müdahalesiyle karşılaştı.

Ekipler, Haitili göçmenlere atların üzerinde müdahale etti. Kırbaç benzeri cisimler de kullanan CBP yetkililerinin müdahalesine ait görüntüler tepkilere yol açtı.

HARRIS: DEHŞETE KAPILDIM

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu müdahaleyi "korkunç" olarak nitelendirdi.

Konuyu ABD İç Güvenlik Bakanı Alejando Mayorkas ile de görüşmeyi planladığını aktaran Harris, "İnsanlara bu şekilde asla davranılmamalı. Dehşete kapıldım." yorumunu yaptı.

BIDEN GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de katıldığı bir yayında, Biden'ın söz konusu görüntüleri izlediğini belirterek, "Biden videolar ve fotoğrafların korkunç olduğunu düşünüyor. Bu görüntüler bizim ülkemizi temsil etmiyor. Biden bu konuda bir soruşturma başlattırdı." dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ABD’li atlı muhafızların Rio Grande Nehri'nde, Haitili göçmenleri engellemek için uyguladığı kırbaçlı müdahaleye tepki gösterdi.

ABD-Meksika sınırında göçmen krizi ViDEO

"BIDEN'IN TACİZ EDİCİ GÖÇMEN POLİTİKASINDAN KAYNAKLANIYOR"

HRW'den yapılan açıklamada, 19 Eylül'de, ABD'nin Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri'nde atlı sınır muhafızlarının Haitili göçmenlere kırbaçla müdahalesinin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin taciz edici ve ırkçılığa dayalı göçmen politikasından kaynaklandığı bildirildi.

"ABD'NİN IRK ŞİDDETİ İÇEREN TARİHİNİ HATIRLATIYOR"

Açıklamada, görüntülerde yer alan, siyah göçmenleri kovalayan beyaz muhafızların, ABD’nin eski ırk ve etnik şiddet içeren tarihini hatırlattığı aktarıldı.

HRW'nin ABD Programı Direktörü Alison Leal Parker, ABD'nin, sığınma talebinde bulunmaya ilişkin haklara tamamen saygısızlık gösterdiğini ifade etti.

Parker, sınırda Haitili göçmenlere yönelik şiddetin ve ayrımcılığın, ABD sınır politikalarının sadece son örneği olduğuna dikkati çekti.

"İNSAN HAKLARI HUKUKUNA AYKIRI"

Parker, "Biden yönetimince göçmenlerin Haiti'ye geri gönderilmesinin haklı çıkarılması için 42. maddenin kullanılmaya devam edilmesi halk sağlığı alanındaki en iyi uygulamalara ve uluslararası insan hakları hukukuna aykırıdır." dedi.

Ağustos ayında HRW ve diğer 343 sivil toplum örgütü, benzer insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek ABD Başkanı Joe Biden'ı, Haiti'ye yapılan sınır dışı işlemlerini durdurmaya çağırmıştı.

SINIRI GEÇEREK ABD'YE GİRDİLER

ABD-Meksika sınırındaki Teksas eyaletine ait Del Rio kasabasında, binlerce Haitili göçmenin sınırdaki nehri geçerek ülkeye sığınmak için zor şartlar altında beklediği belirtildi.

ABD medyasına yansıyan görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 12 bin göçmenin sınırda geçişi sağlayan Del Rio uluslararası köprüsünün altında toplandığı görüldü.

ACİL YARDIM TALEBİ

35 bin nüfusu bulunan Del Rio kasabasının belediye başkanı Bruno Lozano, kontrol edilemeyen göçmen akınına karşı federal ve eyalet yetkililerinden acil yardım istediklerini açıklamıştı.

Gümrük ve Sinir Muhafaza (CBP) ofisinden yapılan açıklamada da sınırdaki krizi yönetmek için bölgeye güvenlik güçleri sevk edildiği, süreci güvenli ve insani bir şekilde ele almak için çaba gösterildiği bildirilmişti.

NEHİRDEN YÜRÜYEREK GEÇTİLER

Açıklamada, ABD-Meksika sınırını oluşturan Rio Grande nehrinin diz boyu su olan yerlerinden yürüyerek geçen çoğu Haitili yasadışı göçmenin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak tesislere taşınmayı beklediği ifade edilmişti.

Sıcaktan köprünün ve civardaki ağaçların altına sığınan göçmenlere yiyecek ve içecekle birlikte taşınabilir tuvalet hizmeti sağlanırken göçmenlerden iki kadının doğum yaptığı, birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı aktarılmıştı.

Öte yandan Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Ted Cruz, sosyal medya hesabından "Bu insan yapımı bir krizdir." diyerek Biden yönetimini eleştirmişti.