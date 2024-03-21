ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasında toplanan göçmenlerin ABD tarafına yasa dışı geçişleri devam ederken, kriz ise büyümeye başladı.

AA

ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi hem sürüyor hem de büyüyor.

Texas Ulusal Muhafızları'nın güvenliği artırma ve bireylerin düzensiz geçişlerini önleme çabalarına rağmen onlarca göçmen, Meksika ile ABD arasındaki sınırı geçmeye devam ediyor.

Ulusal Muhafızlar bölgeden ayrılmazken, sınırı geçmeye çalışan göçmenlerin sayısı ise her geçen gün artıyor.

Göçmenler ve Ulusal Muhafızlar arasındaki mücadele, bölgeden gelen karelere yansıyor.

Tellere rağmen sınırı geçmeye çalışıyorlar

Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasında toplanan göçmenlerin ABD tarafına yasa dışı geçişlerini zorlaştırmak amacıyla, Texas Ulusal Muhafızları tarafından Rio Grande Nehri'nin önüne jiletli teller kuruldu. Göçmenler ise tellere rağmen sınırı geçmeye çalıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)