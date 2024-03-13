ABD merkezli National Interest: Erdoğan, Türkiye'ye Osmanlı'nın statüsünü kazandırmak istiyor Türkiye'nin bazı küresel kararlara katılmadığı ve kendi yolunu çizdiği vurgulandı. Analizde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun sahip olduğu küresel statüyü kazandırmak konusunda istekli" denildi.

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ABD basınında, çok kutuplu dünyaya hazırlık yapıldığıyla ilgili bir analiz yayınlandı.

The National Interest dergisi, dünyanın dört bir yanındaki insanların ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi halinde, ortaya çıkmakta olan çok kutuplu çağın istikrarlı olma ihtimalinin artacağını belirtti.

Ülkelerin küresel gelişmeler karşısındaki tutumlarından bahsedilirken, Türkiye'nin geçmişte imza attığı kararlara ve dış politikada bağımsız hareket etmesine dikkat çekildi.

ABD yaptırımlarına karşı çıktı

Analizde, "2010 yılında Türkiye, ABD Başkanı Barack Obama'nın İran'a yönelik yaptırımlarına karşı çıktı." denildi.

Türkiye'nin, Obama yönetiminin kararına rağmen, hem Washington'un otoritesine karşı çıktığı hem de uluslararası statüsünü yükselttiğine dikkat çekildi.

Erdoğan, Osmanlı'nın küresel statüsünü Türkiye'ye kazandırmak istiyor

Türkiye ile Hindistan arasındaki ticari bağların da genişletildiği ifade edildi. Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu hatırlatması da yapıldı:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun sahip olduğu küresel statüyü kazandırmak konusunda istekli.



Erdoğan, Washington'un uyarılarına rağmen, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini satın aldı. Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmesinden dolayı kınadı ancak Batı'nın yaptırımlarına katılmadı.

Karşıt tarafları desteklediler

Diğer taraftan Türkiye ve Rusya'nın, Suriye ve Libya'daki iç savaşlarda karşıt tarafları desteklediği hatırlatıldı.

Ankara'nın, İsveç'in NATO'ya katılımını desteklediği ve ABD'den F-16 satın alma konusunda taraflar arasında ilerleme kaydedildiği bildirildi.

Afrika'daki varlığını artırıyor

Söz konusu analizde Türkiye'nin ayrıca, Afrika kıtasındaki ticari varlığını artırdığına vurgu yapıldı.