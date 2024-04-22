ABD, Nijer'den çekiliyor: İnsansız hava aracı ve asker varlığına son verecekler Amerikan askerleri, Batı Afrika ülkesinden ayrılma kararı aldı. Yol haritası belli olurken, Nijer'in yer altı kaynakları yeniden gündeme geldi.

AA & Ensonhaber

Batılı askeri birlikler Afrika kıtasından çekilmeye devam ederken, ABD askerleri de bu halkaya eklendi.

Daha önce Fransız askerlerinin çekildiği Nijer'den Amerikan askerlerinin de çıkmasına karar verildi.

Nijer, ülkede ABD askeri varlığına olanak tanıyan anlaşmayı geçtiğimiz haftalarda iptal etmişti.

ABD kabul etti: Nijer'den çekiliyorlar

ABD'nin, Batı Afrika ülkesi Nijer'deki askeri darbenin ardından iktidara gelen yönetimin talebi üzerine askerlerini bu ülkeden çekmeyi kabul ettiği belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, asker çekme kararı, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell ile Nijer Başbakanı Ali Mahaman Lamine Zeine arasında Washington'da yapılan görüşmelerin ardından alındı.

İnsansız hava aracı üssünü kapatacaklar, askerler de çıkacak

Haberlerde; ABD'nin, Sahra Çölü'ndeki Agadez yakınlarında bulunan insansız hava aracı üssünü kapatmayı kabul ettiği belirtildi.

ABD'den bir heyetin, sayısı 1000 civarında olan askerlerin düzenli şekilde çekilmesini sağlamak üzere birkaç gün içinde Nijer'in başkenti Niamey'e gitmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük 7'nci uranyum üreticisi

Bu arada Nijer, yer altı kaynaklarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dünya Nükleer Birliği'ne (WNA) göre Nijer, dünyanın en büyük 7'nci uranyum üreticisi konumunda bulunuyor.

Uranyum, nükleer enerji için en yaygın kullanılan yakıt ve ayrıca kanser tedavisinde, deniz itme gücünde ve nükleer silahlarda da kullanılıyor.

Afrika'nın en yüksek dereceli uranyum cevherlerine sahip olan Nijer, 2022'de 2 bin 20 metrik ton uranyum üretti. Bu, dünya madencilik üretiminin yaklaşık yüzde 5'ine tekabül ediyor.

Kömür ve altın da çıkarıyorlar

Bu alanda dünyanın en büyük üç üreticisi Kazakistan, Kanada ve Namibya olarak biliniyor. Ülke ayrıca kömür ve altın gibi yer altı kaynakları açısından da zenginliğe sahip.

Terörle mücadelede Türk SİHA'larını kullanıyorlar

Son dönemde Türkiye ile ilişkilerini geliştiren Nijer, güvenlik alanında Türk yapımı askeri araçlara başvurmasıyla göze çarpıyor.

Terör örgütleriyle mücadele eden Batı Afrika ülkesinde Türkiye'de üretilen silahlı insansız hava araçları (SİHA) kullanılıyor. Ayrıca zırhlı araçlar da savunma konusunda kritik bir rol üstleniyor.

Nijer'deki darbe girişimi

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabine oluşturmuştu.

ABD ile 12 yıllık anlaşma son buldu

Nijer, geçen ay ABD ile 12 yıllık askeri iş birliği anlaşmasını da sonlandırmıştı. Son haftalarda Nijer'e onlarca Rus askeri eğitmenin ve gelişmiş bir hava savunma sisteminin getirildiği belirtilmişti.