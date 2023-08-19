ABD ordusu ile PKK/YPG'li teröristler ortak tatbikat yaptı Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin müttefiki olduğunu söyleyen ABD, hain terör örgütü PKK'yı eğitmeye devam ediyor.

Bu doğrultuda ABD Ordusu, Haseke’de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki el-Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık terör örgütü PKK/YPG’ye askeri eğitim veriyor.

Son olarak Kamışlı'da ABD askerlerinin onlarca PKK/YPG'li teröristle yaptığı tatbikat, 15-17 Ağustos'ta gerçekleşti.

ABD teröristleri eğitip donatıyor

Ortak silahlı tatbikatta uçak savarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı.

Ayrıca teröristlere helikopterden indirme, sabit ve mobil hedeflere anti-tank füzesi (TOW) ve termal dürbünlü Kanas kullanma eğitimi de verildi.

Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne sevk edilen teröristlere ilerleyen günlerde tam askeri teçhizat verileceği belirtildi.

2015'ten bu yana eğitiyorlar

Öte yandan ABD Ordusu; 6, 8, 22 ile 25 Ocak'ta Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke ilinde yer alan üs ve askeri noktalarına en az 200'e yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyu göndermişti.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.

ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.