ABD ordusu Irak'tan çekiliyor: Yüksek Askeri Komite kuruldu Irak ve ABD arasında, ABD liderliğindeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin Irak’tan çekilmesine ilişkin takvimin hazırlanması doğrultusunda Yüksek Askeri Komite kuruldu.

İHA

ABD, Irak'tan ordusunu geri çekmeye hazırlanıyor.

Irak ve ABD arasında ABD liderliğindeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin Irak’tan çekilmesine ilişkin takvimin hazırlanması amacıyla Yüksek Askeri Komite kuruldu.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak ve ABD arasında Ağustos 2023'te başlayan müzakereler sonucunda Yüksek Askeri Komite'nin kurulmasına karar verildiği aktarılarak, söz konusu komitenin Irak’taki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin görevini sonlandırmak için kurulduğu ifade edildi.

Yüksek Askeri Komite’nin görevinin uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'ta bulunma süresini sonlandırmak için bir takvim belirlemek olduğu belirtilen açıklamada, komitenin ayrıca Irak ile koalisyon güçleri ülkeleri arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri ilişkiler kurmak için çalışacağı ifade edildi.

Irak’ın koalisyon güçlerinin güvenliğini sağlamaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu müzakere sürecinde Irak, ülkenin her yerindeki uluslararası koalisyon güçlerinin güvenliğinin, istikrarın ve gerilimin önlenmesi konusundaki kararlılığını yineliyor" denildi.

Austin: "ABD'nin Irak'ın egemenliğine olan derin bağlılığını yansıtmaktadır"

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin ise yaptığı yazılı açıklamada, Yüksek Askeri Komite’nin 7-8 Ağustos 2023 tarihlerinde ABD’nin başkenti Washington DC’de düzenlenen ABD-Irak Ortak Güvenlik İşbirliği Diyaloğu (JSCD) sırasında iki tarafında taahhüt ettiği bir süreç olduğunu belirterek, Yüksek Askeri Komite toplantılarının önümüzdeki günlerde başlayacağını ifade etti. Austin, “Yüksek Askeri Komite, sürecinin başlatılması ABD'nin bölgesel istikrar ve Irak'ın egemenliğine olan derin bağlılığını yansıtmaktadır” dedi.

Yüksek Askeri Komite’nin ABD ve Irak arasında kalıcı bir ikili güvenlik ortaklığına geçişi sağlayacağını aktaran Austin,

ABD askeri personeli, Irak hükümetinin daveti üzerine, Irak güvenlik güçlerine DEAŞ’a karşı devam eden mücadelelerinde danışmanlık ve yardım sağlama misyonunun bir parçası olarak Irak'ta bulunmaktadır. ABD, güvenli, istikrarlı ve egemen bir Irak'a olan bağlılığını sürdürmektedir.

dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)