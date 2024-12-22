Haberler



Dünya



ABD ordusu Kızıldeniz'de kendi uçağını vurdu

ABD ordusu Kızıldeniz'de kendi uçağını vurdu ABD ordusu, Kızıldeniz semalarında seyreden FA-18 Super Hornet savaş uçağının, kendilerine ait bir gemi tarafından yanlışlıkla vurulduğunu açıkladı