ABD ordusu Kızıldeniz'de kendi uçağını vurdu

ABD ordusu, akılalmaz bir olaya imza attı.
Orduya ait FA-18 Super Hornet savaş uçağı, Kızıldeniz semalarında süzüldüğü sırada bir gemiden açılan ateş sonucu vuruldu.
Saldırı sonrası sulara gömülen uçakta bulunan 2 pilot kurtarıldı.
UÇAĞI DÜŞÜREN DE KENDİLERİ ÇIKTI
Saldırıyı düzenleyen geminin de ABD ordusuna ait olduğu öğrenildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz üzerinde kendi savaş uçaklarının ‘dost ateşi’ sonucu vurulduğunu, uçaktan atlayan 2 pilotun yaralı olarak kurtulduğunu duyurdu.
"DOST ATEŞİYLE VURULDU"
Açıklamada, Kızıldeniz'de ‘USS Harry S. Truman’ uçak gemisinde operasyon yürütülürken ‘USS Gettysburg’ kruvazöründen ‘F/A-18’ savaş uçağına ‘yanlışlıkla ateş açıldığı’ kaydedildi.
Olayın ‘dost ateşi vakası’ olarak değerlendirildiği ve ABD Donanması'nın olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış