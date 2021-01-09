ABD ordusu Kongrenin etrafına 2 metrelik barikat kurdu

Yaşanan işgalin ardından ABD Kongresinin etrafına gelecek 30 gün boyunca ortalama 2 metre yüksekliğe sahip bir barikat örülürken, barikatın etrafında Ulusal Muhfafızlar nöbet tutuyor.

ABD'de Donald Trump'ın seçim sonuçlarını protesto amacıyla Beyaz Saray önünde düzenlediği miting sonrası Kongre Binası'na yürüyen destekçileri, binayı işgal ederken, polisle çıkan arbedede 4 kişi hayatını kaybetmişti.

"BÖYLE BİR İŞGALİ KİMSE HAYAL EDEMEDİ"

Yaşanan olayların ardından, başkent Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ile ortak basın toplantısı düzenleyen McCarthy, dünkü gösterinin de daha önce kentte yaşanan protestolara benzer olmasını beklediklerini ve kimsenin Amerikan Kongresinin işgal edileceği fikrini hayal edemediğini söyledi.

5 EYALETTEN ULUSAL MUHAFIZ DESTEĞİ

Washington'daki tüm Ulusal Muhafız birliklerinin aktif olduğunu anlatan McCarthy, Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey ve New York eyaletlerinden de Ulusal Muhafız desteği aldıklarını bildirdi.

KONGRE BİNASINI ASKER VE BARİKATLAR KORUYACAK

McCarthy alınan önlemlere ilişkin şunları söyledi:

"Hafta sonuna kadar Washington DC Metropol Polisi ve Kongre Polisine destek vermek üzere burada 6 bin 200 Ulusal Muhafız olacak. Şu anda Kongrede 150 Ulusal Muhafız bulunuyor. Bugün öğle saatlerinde Kongredeki Ulusal Muhafız sayısını 850'ye çıkaracağız. Bugün saat 9.00 itibariyle Kongre çevresine Independence, Constitution Bulvarları ile 1. Cadde ve Kongrenin önündeki bağlantı yolunu kapsayacak şekilde 7 fit yükseklikte (2,1 metre) ve yüksekliği ayarlanamayan bir barikat kuruyoruz. Oradaki personel ve alınan güvenlik önlemleri en az 30 gün orada kalacak."