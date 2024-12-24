ABD ordusu Suriye'ye hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı

İHA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin Dayr az Zawr bölgesinde bulunan bir DEAŞ hedefine yönelik hassas hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

"2 DEAŞ'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, daha önce Suriye rejimi ve Rusya tarafından kontrol edilen bir bölgede gerçekleşen saldırıda 2 DEAŞ’lı teröristin öldürüldüğü, 1’inin ise yaralandığı belirtildi.

Silah dolu bir kamyonun da saldırıda imha edildiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi: