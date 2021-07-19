ABD, orman yangınlarının etkisi altında

Los Angeles büyüklüğünde bir alanı kaplayan alevler nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. Hava koşulları, yangına müdahaleyi güçleştiriyor.

ABD, sıcak hava dalgasının da etkisiyle gittikçe büyüyen orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Ülkenin en büyük orman yangını olarak bilinen Bootleg yangını, Oregon eyaletinde ormanlık alanları küle çevirdi.

Kaliforniya sınırının kuzeyindeki yangın, 1210 kilometrekarelik alanı kapladı. Bu da Los Angeles büyüklüğüne denk bir alana tekabül ediyor.

YIKICI YANGININ BOYUTU KAMERADA

2 bin kişilik ekip, alevleri söndürmek için mücadele veriyor. Ancak düzensiz rüzgarlar, adeta yangını besleyerek itfaiyecilere karşı tehlikeli koşullara yol açıyor.

Oregon'daki yangının boyutu, kameraya yansıdı.

ABD'de orman yangını ViDEO

YAPILAR KÜLE DÖNDÜ

Operasyon bölümü şefi John Flannigan, "Hava cidden bize karşı. Gittikçe kuru oluyor." dedi. Tehlike altındaki binlerce kişi tahliye edildi.

Yangından fotoğraflar paylaşan Associated Press'in haberine göre, yüzde 22'si kontrol altına alınan yangın, en az 67 ev ve 100 ek binayı küle çevirdi.