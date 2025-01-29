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ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini resmi olarak bildirdi

ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini resmi olarak bildirdi ABD, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararını resmi olarak iletti.