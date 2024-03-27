ABD polisi, Filistin destekçilerine sert müdahalede bulundu New York'ta polis, Gazze'de ateşkes talebinde bulunan göstericileri engelledi.

AA & Ensonhaber

ABD'nin New York kentinde polis, Filistin destekçilerine müdahale etti.

Göstericiler, belediye başkanı konutunun önünde eylem yaptı.

Filistin'i destekleyen sloganların atıldığı gösteride, protestocular ile polis arasında arbede çıktı.

Polisten sert müdahale

Bazı göstericiler, polis tarafından sert müdahale kullanılarak gözaltına alınırken, bir protestocunun da gözaltına alındığı sırada "bilincini kaybettiği" öne sürüldü.

Diğer yandan paylaşımlarda, protestocuların polis olduğunu iddia ettiği Gilot Lemorin adlı sivil giyimli kişinin, kendini polis olarak tanıtmadan protestoculara saldırdığı öne sürüldü.

Ateşkes talebinde bulundular

Lemorin'in, Gazze'de ateşkes sloganları atan protestocuları uzaklaştırmaya çalıştığı iddia edildi.

Videoda, Lemorin'in barikatları ittiği sırada protestocularla arasında arbede yaşandığı görülüyor.

Netanyahu görmezden geliyor

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana devam ettiği saldırılarında on binlerce Filistinli sivilin ölümüne yol açtı.

Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimi, uluslararası kamuoyunun ateşkes çağrılarını görmezden gelmeyi sürdürüyor.