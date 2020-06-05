George Floyd'un ölümüne tepki protestoları sırasında 75 yaşındaki bir adam, ABD polisi tarafından itilerek yere düşürüldü.

Görüntüler, New York'un Buffalo şehrinde kayda geçti.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesine yönelik protestolar devam ederken, gösteriler yine polisin sert tutumuna sahne oldu.

Bir anda polislerin arasında kalan 75 yaşındaki bir adam, polislerle diyaloğa girdiği sırada aniden itilerek yere düşürüldü.

ABD POLİSİNİN ŞİDDETİ DEVAM EDİYOR

Görüntülerde, bir polis yere düşen adamı kaldırmak üzere yaklaştı, ancak bir diğer memurun engeline takıldı.

ABD polisi, yaşlı adamın kafasını yardı VİDEO

YAŞLI ADAM YERDEN KALKAMADI

Yerden kalkamayan ve baygınlık geçiren adamın kafasından kan akmaya başladığı görüldü. Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown, "Videodan çok rahatsız oldum. Günlerce süren barışçıl protestolardan sonra bu durum can sıkıcı." diyerek, tepkisini dile getirdi.

ABD polisinin yol açtığı şiddet görüntüleri, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılaştı.

POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya karışan iki polis açığa alındı ve haklarında soruşturma başlatıldı. New York Valisi Andrew Cuomo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Brown ile konuştuğunu ve söz konusu polislerin açığa alınması kararını desteklediğini bildirdi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Cuomo, "Polisler tamamen görevden uzaklaştırılmalı." dedi. Hastaneye kaldırılan 75 yaşındaki adamın durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.