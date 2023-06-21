ABD polisinden hapishanedeki siyahi tutukluya şiddet 14 yıllık polis, hapishanede işlemleri yapılan siyahi adama önce yumruk attı, sonra yere düşürüp şiddete devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis “görevi kasten ihmal” ve “saldırı” ile suçlandı.

İHA

ABD, yine polis şiddetiyle gündemde…

Michigan eyaletindeki bir hapishanede polis, parmak izi işlemi yapılan 19 yaşındaki siyahi adamı darbetti.

Kafasını kaldırıp yere vurdu

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, polis Matthew Rodriguez'in siyahi adama yumruk attığı daha sonra yere fırlatıp, şiddetine devam ettiği görüldü.

Bu sırada diğer polislerin odaya geldiği, polis Rodriguez’in siyahi adamın kafasını kaldırarak yere vurduğu anlar da görüntülerde yer aldı.

Dayağa tanıklık eden iki polis, durumu amirlerine bildirdi.

İdare izne çıkarıldı

14 yıldır Warren Polis Departmanı’nda görev yapan Rodriguez, olayın ardından idari izne çıkarıldı.

Mahkemeye sevk edilen Rodrigez, “görevi kasten ihmal” ve “saldırı” ile suçlandı.

Komiser William Dwyer olaya ilişkin yaptığı açıklamada şiddete tepki göstererek, “Bizim yaptığımız bu değil. Biz bu değiliz.” ifadelerini kullandı.

Şiddeti söyleyen polisleri övdü

Şiddeti yönetime bildiren polislere övgüde bulunan Dwyer, “Bu vaka, sistemin ve politikalarımızın işe yaradığını gösteriyor. Bu olay gerekli yerlere bildirilmeseydi, belki de hiç haberimiz olmayacaktı.” dedi.

Savcı Pete Lucido ise “Hiçbir rozet veya üniforma kimseyi sorumluluktan koruyamaz.” şeklinde konuştu.