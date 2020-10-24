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    ABD polisinin siyahi vatandaşı vurma anı

    ABD polisin "dur" ihtarına uymadığı iddia edilen siyahi Mark Matthew Bender Jr. vurularak öldürüldü.
    • DHA
    • 24.10.2020 - 12:56
    • Güncelleme : 24.10.2020 - 12:57
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    ABD polisinin siyahi vatandaşı vurma anı

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Bernardino kentinde bir içki dükkanının önünde, polis yerel saatle 11.30 civarlarında bir kişinin “rahatsızlık verdiği” ihbarını aldı.

    Olay yerine gelen San Bernardino polisi, siyahi bir kişinin otopark alanında arabaların üstüne atladığını ve çevreye rahatsızlık verdiğini tespit etti.

    KURŞUN YAĞDIRDI

    35 yaşındaki Mark Matthew Bender Jr. ile bir süre boğuşan polis, siyahi şüpheliyi vurarak öldürdü.

    Mark Matthew Bender Jr.

    PROTESTOLAR BAŞLADI

    San Bernardino polisi, silahlı olduğu iddia edilen siyahi kişinin polisin dur emrine uymadığı ve polisle boğuşmaya başladığını daha sonra kaçarken polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

    Çavuş John Echevarria "O yerin otoparkında araçların üzerine atlayan bir adam vardı. Şüpheli verilen emirleri yerine getirmeyi reddetti.” diye konuştu.

    San Bernardino polisi, olayın kamera görüntülerini yayınladı. Olayın görüntülerinin yayınlanmasının ardından bölgede protestolar başladı.

    ABD polisinin siyahi vatandaşı vurma anı

    Mark Matthew Bender Jr.

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