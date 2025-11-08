ABD, Romanya'daki asker sayısını yarıya düşürdü

- ABD, Romanya'daki asker sayısını yarıya düşürerek yaklaşık 1000 askeri ülkeden çekti.
- Romanya Savunma Bakanı, bunun müttefiklerinin kararı olduğunu ve bir felaket olmadığını belirtti.
- ABD ise bu adımın Avrupa'nın artan kapasitesine karşı bir ayarlama olduğunu ve NATO'ya bağlılıklarının sürdüğünü vurguladı.
Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, Bükreş'te düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 1000 ABD askerinin ülkeden ayrıldığını, yaklaşık 1000 askerin ise Romanya'daki 3 ABD üssünde kalmaya devam edeceğini söyledi.
ABD askerlerinin Romanya'da varlığını sürdüreceğini belirten Mosteanu, "Bu bir felaket değil, müttefiklerimizin aldığı bir karar" dedi.
ABD'DEN AÇIKLAMA
ABD'nin Avrupa ve Afrika Komutanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise bu adım, 'ABD kuvvetlerinin konumuna ilişkin bir ayarlama' olarak tanımlanarak bunun ABD'nin Avrupa'dan çekilmesi veya NATO'ya bağlılığının azaldığı anlamına gelmediği vurgulandı.
Açıklamada, "Bu, Avrupa'nın artan kapasitesinin ve sorumluluk almasının olumlu bir göstergesidir. NATO müttefiklerimiz, Başkan (Donald) Trump'ın Avrupa'nın konvansiyonel savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenme çağrısına yanıt veriyor" ifadeleri kullanıldı.