ABD: Rusya Hafter'e destek için savaş uçakları gönderdi

ABD'nin Afrika Ordu Komutanlığı, savaş uçaklarının Wagner Grubu'na destek vereceğini bildirdi.

Rusya'dan darbeci Hafter'e destek geldi.

ABD'nin Afrika Ordu Komutanlığı, Moskova'nın Libya'da Hafter milislerini desteklemek için savaş uçakları gönderdiğini açıkladı.

Bölgeye gönderilen MiG-29 tipi savaş uçaklarının, Hafter safında savaşan Wagner'lerin kullanımında olacağı belirtildi.

UÇAKLAR, KAMUFLAJ İÇİN YENİDEN BOYANDI

Önce Suriye'ye giden uçakların burada yeniden boyanarak kamufle edildikten sonra Libya'ya gönderildiği kaydedildi. Komutanlığın Twitter sayfasından uçaklarla ilgili görüntülere yer verildi.

"RUSYA AFRİKA'DAKİ VARLIĞINI ARTIRIYOR"

Hafter'e bağlı milisler, son dönemde Türkiye'nin Libya ordusuna sağladığı destekle önemli ölçüde zemin kaybetti.

Rusya'nın, Libya'daki durumu açık bir şekilde Hafter'in aleyhine çevirmeye çalıştığını belirten ABD'nin Afrika Komutanı Stephen Townsend, "Tıpkı Suriye'de yaptıkları gibi, Afrika'daki askeri ayak izlerini Wagner gibi hükümet destekli paralı asker gruplarını kullanarak genişletiyorlar." ifadesini kullandı.