ABD: Rusya tahıl anlaşmasını uzatmazsa bunun bedelini öder Tahıl koridoruyla ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Rusya tahıl anlaşmasını uzatmazsa bunun bedelini gelişmekte olan ülkeler öder" dedi.

İHA

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Rusya ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Daha önce birkaç kez uzatılan anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da dolacak ancak bu kez Rus yetkililer anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini belirtiyor.

Putin'den sert açıklamalar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Temmuz’da süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Eğer bize verilen tüm vaatler yerine getirilmezse bu anlaşmada katılımımızı askıya alabiliriz. Ancak bu vaatler yerine getirilirse anlaşmaya yeniden dahil oluruz.

"Tahıl koridorunun uzatılması konusunda hemfikiriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı açıklamada tahıl anlaşmasıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Sayın Putin'i Ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Tahıl koridorunun uzatılması konusunda hemfikiriz. BM'den de Sayın Guterres, Sayın Putin'e bir mektup gönderdi. Temenni ediyorum ki bu mektupla bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleri ile tahıl koridoru çalışmasının uzatılmasını temin ederiz.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken diplomatik temaslar için gittiği Endonezya’nın başkenti Jakarta’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Rusya tahıl anlaşmasını uzatmazsa bunun bedelini öder"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 17 Temmuz’da süresi dolan tahıl anlaşması hakkında açıklamaları ile ilgili konuşan Blinken şunları söyledi:

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sadece Ukraynalılara değil bölgedeki insanlara da zarar vermeye devem ediyor. Moskova tahıl anlaşmasını uzatmama tehdidini yerine getirirse bölgedeki gelişmekte olan ülkeler, kelimenin tam anlamıyla daha yüksek gıda fiyatları ve daha fazla gıda kıtlığı dahil olmak üzere bunun bedelini öder.

Blinken, uluslararası toplumların Rusya’nın anlaşmayı sadece uzatmasını değil, aynı zamanda kapsamını daha da genişletmesini beklediğini söyledi.

ABD’den Kuzey Kore’ye rest

Blinken ayrıca Kuzey Kore’nin füze denemeleri tehdidine karşılık ABD ve müttefiklerinin birlik içinde olduğunu söyleyerek, "Herhangi bir saldırganlığı caydırmayı ve savunma için mümkün olan her şeyi yaptığımızdan emin olarak ortak bir savunmada kararlılıkla birleştik." ifadelerini kullandı.