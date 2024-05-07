ABD, Rusya'nın nükleer silahlı tatbikatına tepki gösterdi Pentagon, Putin'in talimatı üzerine yapılacak tatbikatı eleştirdi. Açıklamada, "Rusya'dan duyduğumuz sorumsuz söylemin bir örneği" denildi.

AA & Ensonhaber

ABD, Rusya'nın nükleer silahlarla yapacağı tatbikata tepki gösterdi.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü General Pat Ryder, Ukrayna sınırı yakınındaki tatbikatın "sorumsuzca" olduğunu söyledi.

Rusya, taktik nükleer silahların kullanımını da kapsayan askeri tatbikat düzenleyeceğini açıkladı. Savunma Bakanlığı, tatbikatın Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından emredildiğini söyledi.

Tatbikat, stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin muharebe görevlerini yerine getirmeye hazır olup olmadığını test edecek.

"Rusya'dan duyduğumuz sorumsuz söylemin bir örneği"

Rusya'nın Ukrayna yakınlarında nükleer silah tatbikatı yaptığını duyurması üzerine basına konuşan Ryder, şöyle dedi:

Bu, geçmişte Rusya'dan duyduğumuz sorumsuz söylemin bir örneği. Bu, mevcut güvenlik durumu göz önüne alındığında tamamen uygunsuz.

Putin'den nükleer tatbikat talimatı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa, İngiltere ve ABD'nin "provokasyon ve tehditlerine" yanıt olarak ülkedeki stratejik olmayan nükleer silahlarını içeren askeri tatbikat düzenleneceğini açıklamıştı.