ABD: Saldırıdan İran destekli milisler sorumludur, karşılık vereceğiz ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ürdün’deki ABD üssüne yapılan saldırıyla ilgili, “ABD güçlerine yönelik devam eden bu saldırılardan İran destekli milisler sorumludur ve biz de kendi seçtiğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz” dedi.

İHA

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ürdün'ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakınlarında ABD üssüne düzenlenen saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Derin üzüntü duyuyorum"

Austin, Ürdün’de saldırıya uğrayan ABD üssünün terör örgütü DEAŞ’ı kalıcı olarak yenilgiye uğratmak üzere bölgede bulunduğunu belirterek, “ABD ve Koalisyon güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırı karşısında öfke ve derin üzüntü duyuyorum” dedi.

"Kendi seçtiğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz"

Söz konusu saldırılara karşılık verileceğini vurgulayan Austin, “ABD güçlerine yönelik devam eden bu saldırılardan İran destekli milisler sorumludur ve biz de kendi seçtiğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz. Başkan ve ben ABD güçlerine yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceğiz ve ABD'yi, birliklerimizi ve çıkarlarımızı savunmak için gerekli tüm adımları atacağız” dedi.

ABD'nin üssüne saldırı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün’de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan Tower 22 adlı üsse düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığını duyurmuştu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)