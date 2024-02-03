ABD saldırılarının ardından Rusya'dan çağrı: BMGK acil toplanıyor ABD'nin Irak ve Suriye’deki İran bağlantılı milis gruplara düzenlediği saldırıların ardından Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

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ensonhaber.com

ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki üssünde 3 askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya önceki gece çok sayıda savaş uçağıyla 85'ten fazla hedefi vurarak yanıt verdi.

Irak ve Suriye'deki İran bağlantılı milis gruplara düzenlenen saldırılar sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

BMGK acil toplanıyor

ABD'nin bu hamlesine Rusya'dan da tepki geldi.

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, yaptığı açıklamada, "ABD'nin Suriye ve Irak’a yönelik saldırılarının oluşturduğu barış ve güvenlik tehdidi nedeniyle BMGK'nın acil toplanmasını talep ettik" ifadelerini kullandı.