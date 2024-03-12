ABD Savunma Bakanlığı'nın 2025 bütçesinden teröre yardım çıktı Joe Biden yönetimi, ABD Savunma Bakanlığı'nın 2025 bütçe tasarısında PKK'nın Suriye uzantısı DSG'ye 147 milyon dolar bütçe ayrıldı. Kalan 380 milyon dolarlık bütçe ise Peşmerge ve Irak güçlerine verilecek.

ensonhaber.com

ABD, Suriye ve Irak'ta DEAŞ bahanesiyle terör örgütlerine kol kanat geriyor.

Öyle ki hain terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) aktarılan yardımların ardı arkası kesilmiyor.

Bilindiği üzere ABD Savunma Bakanlığı, 2023 yılı bütçesinden DSG'ye 475 milyon dolar bütçe ayırmıştı.

DEAŞ ile mücadele bahanesiyle yine terör örgütüne yardım yapacaklar

DEAŞ ile mücadele bahanesiyle ayrılan pay bu yıl da aynı miktarda kalmıştı.

Gelecek yıl için ise Joe Biden yönetimi, ABD Savunma Bakanlığı'nın 2025 bütçe tasarısında Peşmerge, Irak güçleri ve DSG'ye toplam 528 milyon 699 bin dolar ödenek ayırdı.

Bunlardan 380 milyon 758 bin dolar, Peşmerge ve Irak güçlerine ayrılırken, DSG'ye de 147 milyon 941 bin dolar tahsis edilecek.

147 milyon dolar PKK'nın Suriye uzantısına ayrıldı

Ayrılan bütçe tasarısı ise önce ABD Kongresi’ne gönderilecek.

Temsilciler Meclisi ve Senato’nun tasarıyı görüşüp, onaylamasının ardından tasarı, imza için ABD Başkanı Joe Biden'a gönderilecek.

Bütçe tasarısı, Joe Biden'ın onayının ardından yasalaşacak ve gelecek yıl uygulamaya konacak.