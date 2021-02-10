ABD: SDG'ye yardım devam edecek

ABD ordusunun Suriye'nin kuzeydoğusunda petrol araması yapan şirketlere ve çalışanlarına koruma sağlama yetkisinin olmadığını açıklayan John Kirby, SDG'ye yardımın devam edeceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Kirby, Suriye'ye ilişkin bir soru üzerine ABD ordusunun Suriye'deki misyonunun sadece DEAŞ ile mücadele olduğunu yineledi.

"YETKİMİZ YOK"

Eski yönetimin korumayı vadettiği ve SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolü altındaki petrol yataklarının halen ABD tarafından korunup korunmadığına yönelik bir soruya Kirby, şu yanıtı verdi:

"Gerektiği yerde sivilleri korumak üzere verilen belirli yetkiler dışında, ABD Savunma Bakanlığı personeli ve sözleşmelilerinin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol kaynaklarını geliştirmeye çalışan şirketlere, çalışan ve yetkililerine destek sağlama yetkisi yok."

"SDG'YE YARDIM DEVAM EDECEK"

ABD'nin bölgede halen 900 askerinin bulunduğunu belirten Kirby, "SDG, DEAŞ ile mücadeleye devam ettiğinden onlara yardım etmeye devam ediyoruz, bunun nicelik ve niteliklerini açıklayamam ancak (CENTCOM Komutanı Kenneth) McKenzie'nin de bu sabah bahsettiği üzere DEAŞ ile mücadele koalisyonuna SDG mensupları da dahildir ve DEAŞ önemli ölçüde zayıflatıldığı halde yardım işleri devam ediyor." diye konuştu.

"RUSYA İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Haseke ve Kamışlı'da Rusya'nın Esad rejimine destek amaçlı yığınaklar yapmasına ilişkin ise Kirby, Rus ordusu ile doğrudan iletişim halinde olduklarını ve Rusya'ya ABD ile üzerinde anlaştıkları "kuvvetlerin güvenlik bir şekilde ayrışma sürecine" uymaları çağrısında bulunduklarını ifade etti.