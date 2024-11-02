ABD seçime hazırlanıyor: Beyaz Saray çevresinde taşkınlık önlemi

Haber Merkezi

ABD'de başkanlık seçimlerine sayılı günler kaldı.

Cumhuriyetçi Donald Trump, Demokrat Kamala Harris 5 Kasım'da sandıkta kozlarını paylaşacak.

60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, güncel anketler Trump ile Harris arasındaki kıyasıya rekabeti gözler önüne seriyor.

ANKETLER BIÇAK SIRTI

İki isim arasında anket sonuçları bıçak sırtı bir yarışı öngörüyor. 538 delegeden en az 270'ini kazanan adayın yeni ABD başkanı olacağı seçimlerde tüm gözlerin çevrili olacağı 7 salıncak eyaletteki yakın farklar, seçim sonuçlarının kaderinin çok ufak farklara bağlı olabileceğini gösteriyor.

Bu kapsamda ABD kamuoyunda seçim sonrası ihtimaller de gündemdeki en önemli konulardan biri.

BEYAZ SARAY ÇEVRESİNDE TAŞKINLIK ÖNLEMİ

Donald Trump'ın sonucu kabul etmeyeceğine ve sokak olayları çıkacağına yönelik beklentiler nedeniyle Beyaz Saray çevresindeki iş yerlerinin vitrinleri bariyerlerle koruma altına alınıyor.

Alınan bu önlemlerin arkası boş değil.

Ülkede seçimlerden sonra sokak olaylarının çıkacağına dönük beklentiler yüksek.

Bu kapsamda Associated Press (AP)-NORC Halkla İlişkiler Merkezi tarafından ortaklaşa yapılan ankette, seçmenlere, 5 Kasım sonrası olası şiddet olaylarına ilişkin endişeleri soruldu.

10 KİŞİDEN 4'Ü SOKAK OLAYI BEKLİYOR

Ankete göre her 10 katılımcıdan 4'ü, seçim sonrası olası şiddet olayları ve seçim sonuçlarını tersine çevirmeye yönelik girişimlerden "son derece" endişeli.

Katılımcıların yaklaşık 3'te 1'i, seçim sonrası şiddet olaylarının yaşanacağını düşünmüyor.

Her 3 seçmenden 1'i ise yerel ya da eyalet seçim yetkililerinin sonuçların kesinleşmesini engelleme çabalarından "çok" endişeli olduğunu belirtiyor.

TRUMP SONUÇLARI KABUL ETMEZ DİYENELR ÇOĞUNLUKTA

Katılımcıların sadece yaklaşık 3'te 1'i, Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump'ın seçimi kaybetmesi halinde sonuçları kabulleneceği görüşünde.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler bu konuda farklı görüşe sahip. Cumhuriyetçilerin yaklaşık 3'te 2'si Trump'ın sonuçları kabul edeceğini düşünürken Demokratların yalnızca 10'da 1'i bu görüşe katılıyor.

YEMİN TÖRENİ 20 OCAK'TA

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerini kazanan isim 20 Ocak 2025'te yapılacak yemin töreniyle başkanlık koltuğuna oturacak.