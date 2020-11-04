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    ABD seçimleri: Florida'da Trump önde

    ABD'ki başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trtump, Demokrat aday Joe Biden'a karşı kritik eyaletlerden olan Florida'da önde gidiyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.11.2020 - 02:24
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 03:33
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    ABD seçimleri: Florida'da Trump önde

    ABD'de başkanlık seçimlerinde gergin bekleyiş sürerken, salıncak eyaletlerden Florida'da ilk çıkış anketi belirginleşti.

    TRUMP, KRİTİK EYALETTE ÖNDE

    Yaklaşık bir saat sonra sandıkların kapanacağı Florida'da ilk sonuçlara göre CUmhuriyetçi aday Başkan Donnald Trump'ın, Demokratların adayı Joe Biden'a karşı az bir farkla önde götürdüğü öğrenildi.

    ABD seçimleri: Florida da Trump önde #1

    ABD seçimleri: Florida da Trump önde #2

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