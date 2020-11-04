ABD seçimlerinde Biden yeniden favori

Seçimden öncesi anketlerdeki 8 puanlık farkı sandığa yansıtamayan Biden, bahis oranlarında yeniden öne geçti.

ABD'de yakın zamanların en yüksek katılımlı seçimi sona ererken oy sayımları devam ediyor.

Genel oy dağılımında ve delege sayısında Joe Biden önde götürse de kritik eyaletlerde durum henüz belli değil.

BİDEN YÜZDE 82 ORANLA FAVORİ

Seçimden önce yapılan anketlerde 8 puan gibi bir farkla Biden'ın önde gösterilmesi sandıkların açılması ile boşa çıkarken, bahis oranlarındaki Biden üstünlüğü de sona ermişti.

Başkan Donald Trump'ın anketleri boşa çıkaran oylarla gün içinde yüzde 56 gibi bir oranla favori gösterildiği seçimlerde, posta oylarla bazı eyaletlerde öne geçem Biden yeniden seçimin favorisi oldu.