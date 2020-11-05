ABD'de Trump ve Biden arasındaki yarış kıyasıya devam ederken, Trump taraftarları yayınladıkları bir videoda ölüler adına Biden lehine oy kullanıldığını iddia ettiler.

ABD başkanlık yarışı tarihte görülmemiş bir çekişmeye sahne oluyor.

Baş başa giden yarışta, Demokrat aday Joe Biden posta yoluyla kullanılan oyların sayımına başlanmasıyla başkanlık yolunda kritik eyaletlerde öne geçti.

Bu gelişmenin ardından, seçimden önce de posta yoluyla oy kullanılmasına karşı çıkan Başkan Donald Trump, oyların sayımının durdurulması için hukuki yollara başvururken, birçok şaibe iddiasında bulundu.

Kendisi için kullanılan oyların çöp konteynerlerinde bulunduğunu, yakıldığını söyleyen Trump, bu yaşananların Amerika demokrasi tarihine bir leke sürdüğünü ifade etti.

Konu hakkında Trump destekçileri de şaibeli buldukları durumları sosyal medyada paylaşarak farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

ABD seçimlerinde 'Demokratlar ölülere oy kullandırdı' iddiası VİDEO

DEMOKRATLAR ÖLÜLER ADINA OY KULLANDI

Seçimlere hile karıştırıldığı noktasında ortaya atılan son iddia ise, kayıtlarda ölü olarak görülen isimler adına, Biden lehine oy kullanıldığı iddiası.

Trump destekçisi bir sosyal medya kullanıcısı, Biden adına oy kullanmış bir ismi resmi sistemde sorguladı.

Verileri sisteme yükleyip sorgulama sonucunda şahsın ölü olduğu sonucuna ulaşan kullanıcı o anların videosunu çekerek paylaştı.

Söz konusu video, kısa sürede Trump destekçileri tarafından paylaşım rekoru kırdı.