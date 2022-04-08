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    ABD senatosunda 9 kişiyi ısıran kuduz tilki uyutuldu

    ABD senatosunda Temsilciler Meclisi yerleşkesinde yaşayan kuduz tilki ve 3 yavrusu, 9 kişiyi ısırınca uyutuldu. Yetkililer, ısırılan kişileri hastaneye başvurmaları konusunda uyardı.
    • DHA
    • 08.04.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 15:47
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    ABD senatosunda 9 kişiyi ısıran kuduz tilki uyutuldu

    ABD'nin başkenti Washington’da ABD kongre binasında kuduz tilki krizi yaşandı.

    Burada görevli polis ekipleri, kongre binası ve çevresinde 4 Nisan Pazartesi günü tilki saldırısı bildirimleri almaya başlayınca tilkiyi salı günü yakalayarak test etti.

    Polis, tilkinin kuduz olduğunu belirlediklerini ifade ederek tilki tarafından ısırılan veya saldırıya uğrayan herkesin sağlık merkezlerine başvurmasını istedi.

    Biri senatör 9 kişiyi ısırdı

    Temsilciler Meclisi’nde kongre üyesi olan Senatör Dr. Ami Bera ve medya organı Politico muhabiri Ximena Bustillo dahil olmak üzere en az 9 kişiyi ısıran kuduz tilki ve yavruları uyutuldu.

    Senatör Dr Bera ve gazeteci Bustillo, kuduz aşısı olduklarını açıkladı.      

    ABD senatosunda 9 kişiyi ısıran kuduz tilki uyutuldu #1

    ABD senatosunda 9 kişiyi ısıran kuduz tilki uyutuldu #2

    ABD senatosunda 9 kişiyi ısıran kuduz tilki uyutuldu #3

    ABD senatosunda 9 kişiyi ısıran kuduz tilki uyutuldu #4

    ABD senatosunda 9 kişiyi ısıran kuduz tilki uyutuldu #5

    ABD senatosunda 9 kişiyi ısıran kuduz tilki uyutuldu #6


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