ABD sokaklarında dehşete düşüren görüntüler

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde uyuşturucu bağımlıların dehşet verici görüntüleri izleyenlerin içini acıttı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde, uyuşturucu bağımlılarının sokaklardaki görüntüleri 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

Kentteki bağımlıların içler acısı görüntüleri dünya basınında yer buldu.

Söz konusu görüntülerde insanların uyuşturucu etkisiyle adeta yürüyen bir ölüye dönüştüğü gözlendi.

PHİLADELPHİA SOKAKLARI UYUŞTURUCUYA TESLİM

İnsanların bu korkunç görüntüleri ve sokakların içler acısı hali ABD'nin öteki yüzünü ortaya koydu.

Görüntüler, ABD'de sokakların içler acısı hali izleyenlere "Amerikan rüyası bu mu?" dedirtti.