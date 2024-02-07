ABD sokaklarındaki madde bağımlısı evsizlerin içler acısı hali Bağımlıların sokaklarda sergilediği davranışlar, ABD sokaklarındaki ağır tabloyu bir kez daha ortaya koydu.

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AA & Ensonhaber

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin arka sokaklarında yaşananlar, madde bağımlılarının çaresizliğini gözler önüne serdi.

Sokakları kendilerine mesken tutan bağımlılar, hal ve hareketleriyle düşündürüyor.

Zombi filmlerini aratmadı

Yürüyüşleriyle zombi filmlerini akıllara getiren evsizlerin sokaklarda yol açtığı görüntüler yine gündem oldu.

Bağımlılar yürürken zorluk çekerken, bu soruna henüz çözüm bulunamaması dikkatlerden kaçmadı.

Evsizlerin sayısı rekor seviyelerde

ABD İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, ülkede evsizlerin sayısının rekor seviyelere ulaştığına dikkati çekti.

Ocak 2023'te 650 binden fazla insanın evsiz olduğu belirtildi. Bunun, 2007'de verilerin kayıt altına alınmasından bu yana en yüksek sayı olduğuna işaret edildi.

"Çok işimiz var"

İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanı Marcia Fudge, evsizlik sorununun çözümü konusunda ilerlemeler kaydettiklerini ancak hâlâ yapılacak çok işin olduğunu söyledi.