ABD, Sudan'a 81 milyon dolarlık insani yardım yapacak

ABD, Sudan'a 81 milyon dolarlık insani yardım yapacak

ABD yönetimi, terör listesinden çıkarmak için 335 milyon dolar ödeyen, İsrail'le ilişkilerini normalleştirme sürecini başlatan Sudan'a, 81 milyon dolarlık insani yardım yapacağını açıkladı.

Sudan, 335 milyon dolar ödemesi koşuluyla ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılmıştı. İsrail ile normalleşme sürecine de dahil olan Sudan'a ABD, "insani yardım" amacıyla 81 milyon dolar gönderecek

POMPEO: "436 MİLYON DOLARLIK YARDIM AÇIKLADIK"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, son yardımla birlikte, Güney Sudan ve bölgedeki krizlerin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla açıkladıkları insani yardımın 436 milyon dolara ulaşacağını ifade etti.

İSRAİL İLE NORMALLEŞMENİN ARDINDAN "İNSANİ YARDIM"

ABD'nin Sudan'a yönelik yardımı, Sudan ile İsrail arasındaki "siyasi normalleşme" sürecinin başlamasının hemen ardından açıklaması dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Sudanlı ve İsrailli liderlerle normalleşme için görüşürken.

Sudan, ABD'nin terör listesinden çıkmak için 335 milyon dolar ödedi-haberi için tıklayın

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