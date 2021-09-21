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    ABD tahkiminden FETÖ'ye ret kararı

    Tahkim kurumunun kararının ardından FETÖ, Türkiye aleyhinde açtığı tazminat davasını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 16:25
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 16:43
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    ABD tahkiminden FETÖ'ye ret kararı

    15 Temmuz kalkışmasında kirli planı bozulan eli kanlı FETÖ'ye bir darbe de ABD'de vuruldu.

    FETÖ, Zaman Gazetesi’nin bağlı olduğu Cihan Medya Dağıtım şirketine el konulmadan önce Belçikalı paravan bir şirket üzerinden yaptığı el konulan mal varlıklarının geri verilmesini tahkim kuruluna götürmüştü.

    FETÖ DAVAYI KAYBETTİ

    Karşı hamle yapan Türkiye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla dava açtı.

    Tahkim kurumu olan Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID), FETÖ'nün Türkiye'den talep ettiği 100 milyon euroluk tazminatın reddedilmesine karar verirken, davayı Türkiye Cumhuriyeti kazandı.

    ABD tahkiminden FETÖ ye ret kararı #1

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