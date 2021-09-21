ABD tahkiminden FETÖ'ye ret kararı

Tahkim kurumunun kararının ardından FETÖ, Türkiye aleyhinde açtığı tazminat davasını kaybetti.

15 Temmuz kalkışmasında kirli planı bozulan eli kanlı FETÖ'ye bir darbe de ABD'de vuruldu.

FETÖ, Zaman Gazetesi’nin bağlı olduğu Cihan Medya Dağıtım şirketine el konulmadan önce Belçikalı paravan bir şirket üzerinden yaptığı el konulan mal varlıklarının geri verilmesini tahkim kuruluna götürmüştü.

FETÖ DAVAYI KAYBETTİ

Karşı hamle yapan Türkiye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla dava açtı.

Tahkim kurumu olan Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID), FETÖ'nün Türkiye'den talep ettiği 100 milyon euroluk tazminatın reddedilmesine karar verirken, davayı Türkiye Cumhuriyeti kazandı.