ABD, Tayvan'la tüm kısıtlamaları kaldırıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaları kaldırdıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump yönetiminin görevi devretmesine günler kala ABD-Tayvan ilişkilerine dair yeni bir adım attı.

ABD'NİN UYGULADIĞI TÜM KISITLAMALAR KALDIRILDI

Tayvan'ın dinamik ve müttefik bir ülke olduğunu ancak bugüne kadar ABD-Çin ilişkilerini dengeleyebilmek amacıyla kendi kendilerine bazı sınırlandırmalar getirdiklerini belirten Pompeo, "Bugün kendi kendimize getirdiğimiz tüm kısıtlamaları kaldırıyorum." ifadesini kullandı.

Pompeo, ABD'nin dünyanın birçok yerinde "resmi olmayan" müttefiklerle ilişkilerini sürdürdüğünü ve Tayvan'ın artık bir istisna sayılmayacağını sözlerine ekledi.

ÇİN, ABD YAKINLAŞMASINA ŞİDDETLE KARŞI ÇIKIYOR

Bakan Pompeo, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın kısa süre içerisinde Tayvan'ı ziyaret edeceğini duyurmuş, Çin ise bu tür bir ziyarete şiddetle karşı çıkacaklarını açıklamıştı.

"ÇİN'İ SADECE BİZ TEMZİL EDERİZ"

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.