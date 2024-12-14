ABD, terör örgütü olarak gördüğü Suriye'deki HTŞ ile temas kurdu

AA

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi, Esad'ın kaçması ve muhaliflerin kontrolü sağlamasının ardından, siyasi arenada da hareketlilik sürüyor.

Son olarak Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri tartışmak üzere uluslararası bakanlar düzeyinde Ürdün'de bir toplantı düzenlendi..

Toplantıya katılan isimler arasında yer alan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, basın toplantısı yaptı.

Toplantıda, "Suriye, son yarım yüzyılda herhangi bir haftada olduğundan daha fazla değişti." diyen Blinken, ABD’nin ve diğer bölgesel güçlerin, Suriye'nin geçici liderlerinin gelecekteki bir Suriye hükümetine "destek ve tanınma" karşılığında uymasını umdukları bir dizi ilke üzerinde anlaştıklarını söyledi.

Blinken, Suriye’deki "kapsayıcı ve temsili" geçiş hükümetine, azınlıkların ve kadınların haklarına saygı gösterilmesi, terörist gruplara karşı hiçbir tolerans tanınmaması, kimyasal silah stoklarının imha edilmesi ve Suriye’nin komşuları ile iyi geçinmesi çağrısında bulundu.

"HTŞ VE DİĞER TARAFLARLA TEMAS HALİNDEYİZ"

Bir gazetecinin bu süreçte ABD’nin terörist grup olarak gördüğü HTŞ ile iletişimin olup olmadığı ile ilgili bir soruya Blinken, "HTŞ ve diğer taraflarla temas halindeyiz." dedi ve temas halinde olan herkese, Esad rejimi döneminde gözaltına alınan ABD'li gazeteci Austin Tice'ı bulmanın ve onu eve getirmenin önemini vurguladıklarını belirtti.

"SURİYE'DEKİ PKK/YPG'NİN DURUMU HAKKINDA TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELER YAPTIK"

Blinken, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG terör örgütü gruplarının durumu hakkında da Türkiye’deki yetkililerle görüşmeler yaptığını hatırlatarak, DEAŞ’ın Suriye’deki geçiş sürecinden faydalanmaya çalışabileceğini öne sürdü ve bu gruplar için “bu anda bu rolü sürdürebilmek çok önemli” ifadesini kullandı.

Amman yönetiminin ev sahipliğinde Ürdün’ün Akabe şehrinde Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen toplantıya Ürdün, Türkiye, ABD, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır dışişleri bakanları ile AB ve BM temsilcileri katılıyor.