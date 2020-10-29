ABD: Türkiye'nin S-400 denemesiyle ilgili yaptırımlar masada

Washington'dan yapılan açıklamada, Ankara'nın S-400 denemesinin ciddi bir risk oluşturduğu savunuldu. Konuyla ilgili yaptırımların gündemde olduğu belirtildi.

Türkiye'nin, Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini Sinop'ta test etmesinin yankıları sürüyor.

Washington'da gazetecilere konuşan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Rene Clarke Cooper, Ankara'yı yaptırımla tehdit etmeye kalktı.

"YAPTIRIMLAR MASADA"

Yaptırımlarla ilgili konuşan Cooper, "Bu çok gerçek bir risk. Türkler S-400 konusunda ısrarlı olmaya devam ediyor." dedi.

AFP'nin aktardığına göre, Cooper, "Elbette S-400'lerin denenmesiyle ilgili yaptırımlar masada." ifadesini kullandı.

"ANKARA GERİ ADIM ATSIN"

Türkiye'nin S-400'leri aktif hale getirmesinin "kırmızı çizgileri" olduğunu belirten Cooper, "füzelerin operasyonel hale getirilmesi konusunda geri adım atılacağını umduğunu" dile getirerek, şunları söyledi:

"TÜRKİYE'NİN BATI'DA KALMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"S-400'ler uzaklaştırılsın, kullanım dışı bırakılsın, sisteme entegre edilmesin ve operasyonel hale getirilmesin.

Biz kesinlikle Türkiye'nin Batı'da kalmasını sağlamak için çalışıyoruz. Bu sadece ABD için değil, NATO ittifakı için de önemli."

İlk S-400 füze test atışı gerçekleşti ViDEO





AMERİKA'YA SORACAK DEĞİLİZ

S-400 denemesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu testler doğrudur yapıldı, yapılıyor ve Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız?" sorusunu yöneltmişti.

Washington'a net mesaj gönderen Erdoğan, sözlerini "Herhalde bunu kalkıp Amerika'ya soracak değiliz." şeklinde bitirmişti.