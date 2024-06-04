ABD: Ukrayna, silahlarımızla Rusya'ya saldıramaz Pentagon, Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırı kabiliyetlerinin kullanılmasını desteklemediklerini söyledi.

AA

Batı'nın silahlarıyla Rusya'nın derinliklerine saldırılar düzenlemek isteyen Kiev yönetimi, ABD'den istediği desteği alamadı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna ordusunun elindeki Amerikan yapımı uzun menzilli silahların Rusya'ya karşı kullanılmasına yeşil ışık yakmadı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

"Rusya'ya uzun menzilli saldırı kabiliyetlerinin kullanılmasını desteklemiyoruz"

Singh, Ukrayna'nın hangi silah sistemlerini kullanmasına sıcak bakılmadığı yönündeki sorusuna şu yanıtı verdi:

Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırı kabiliyetlerinin kullanılmasını desteklemiyoruz. Ama mühimmat, hafif çoklu roketatar sistemi (HIMARS) ve benzeri şeyleri evet.

Ukrayna'ya kapıları kapattılar

Rus güçlerinin, Harkov çevresinde hareketliliğinin devam ettiğini ve kısa menzilli silah sistemlerinin buralarda faydalı olabileceğini belirten Singh, şöyle dedi:

Daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim ama Rusya içinde uzun menzilli yeteneklerin kullanılmasını desteklemiyoruz.

Verilen izin Harkiv bölgesiyle sınırlı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 31 Mayıs'ta, bazı Amerikan silahlarının Ukrayna tarafından Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiği ancak bu iznin sadece Harkiv bölgesiyle sınırlı olduğu bildirilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise 2 Haziran'daki açıklamasında, ABD'nin söz konusu silah kullanımına izin vermesinden ötürü ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e teşekkür etmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)