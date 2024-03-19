ABD: Ukrayna'nın kaybetmesine izin vermeyeceğiz Savunma Bakanı Austin, "Bu koalisyon ve özgür dünya, Ukrayna'nın kaybetmesine izin vermeyecek" dedi. Austin, Rusya'nın, 'Putin için bedel ödediğini' savundu.

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ensonhaber.com

Almanya'daki Ramstein askeri üssü, Ukrayna toplantısına ev sahipliği yaptı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma İletişim Grubu ile bir araya geldi. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, görüşmede hazır bulundu.

Austin, Ukrayna ordusunun savaştığı koşulların son derece zor olduğunu bildiklerini belirtti.

"Ne yazık ki siviller Rus drone saldırılarından zarar görüyor." diyen Austin, Kiev yönetimini desteklemeyi sürdüreceklerine dair kararlılık vurgusu yaptı.

"ABD, Ukrayna'nın kaybetmesine izin vermeyecek"

Sözlerine "Bugünkü mesajımız net" diyerek devam eden Austin, şu ifadeleri kullandı:

ABD, Ukrayna'nın kaybetmesine izin vermeyecek. Bu koalisyon ve özgür dünya, Ukrayna'nın kaybetmesine izin vermeyecek.

300 milyon dolarlık ek yardım

ABD'li Bakan, geçtiğimiz hafta, Ukrayna'ya 300 milyon dolar değerinde ek güvenlik yardımı yapacaklarını duyurduklarını da kaydetti.

Bu arada Ukrayna Savunma İletişim Grubu, 32 NATO üyesinin tamamı da dahil olmak üzere 50'den fazla ülkeyi kapsıyor. Grup, Ukrayna'ya askeri desteği koordine etmek için Nisan 2022'den bu yana düzenli olarak toplanıyor.

"Rusya, Putin'in hayalleri için bedel ödüyor"

Rusya'nın, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "imparatorluk hayalleri için şaşırtıcı bir bedel ödediğini" savunan Austin, şunları söyledi:

Putin'in Şubat 2022'deki topyekün işgalinden bu yana en az 315 bin Rus askeri öldürüldü veya yaralandı.



Rusya, Ukrayna'ya karşı emperyal saldırganlığını donatmak, konuşlandırmak ve sürdürmek için 211 milyar doları israf etti.

"Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlayacağız"

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askeri yardım taahhüdüne işaret eden ABD Savunma Bakanı Austin, şunları dile getirdi: