ABD üssünü dev dalgalar vurdu! Personel tahliye edildi ABD’nin Marshall Adaları'ndaki askeri üssü, dev dalgaların vurması sonucu sular altında kaldı. Yaşanan olayda bir personel ise yaralandı.

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İHA

Marshall Adaları’na bağlı Roi-Namur Adası’nda oluşan dev dalgalar, ABD’ye ait deniz üssünü vurdu.

Cumartesi günü yaşanan olayda dev dalgaların vurmasının ardından askeri üste yer alan restoranın kapısı kırıldı.

Üssün büyük bölümü sular altında kaldı

Üssün büyük bir bölümü sular altında kalırken, masa ve sandalyelerin sürüklendiği, restorandakilerin ise düştüğü görüldü.

Olayda 1 kişinin yaralandığı, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Personel tahliye edildi

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin meydana geldiği ve büyük hasar oluşan üsteki yaklaşık 120 personelden 80'inin tahliye edildiği ifade edildi.

Meteoroloji servisi, hafta sonu olumsuz hava şartları nedeniyle 3-5 metre yüksekliğinde dev dalgalar oluşabileceği uyarısında bulunmuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)