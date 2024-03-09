ABD: Uzaylıları halktan saklamıyoruz Pentagon raporu, bilim dünyasını meşgul eden uzaylılarla ilgili söylentilere noktayı koydu.

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ensonhaber.com

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) raporuna göre, uzaylı teknolojisi veya dünya dışı varlıklar halktan saklanmıyor.

Pentagon, Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) tarafından yürütülen soruşturmanın bulgularını yayınladı.

Popüler kültüre dikkat çektiler

Raporda, uzaylı teknolojisi ve dünya dışı varlıklarla ilgili popüler kültür inançlarına değinilerek şöyle denildi:

Popüler kültür, (ABD hükümetinin) dünya dışı birçok uzay aracını ve dünya dışı biyolojik kalıntıları ele geçirdiğine, bu teknolojiye tersine mühendislik uygulamak için program çalıştırdığına ve ABD hükümetinin Dünya Savaşı'ndan bu yana komplo kurduğuna dair ısrarcı bir anlatıyı içeriyor.

Halktan saklandığı iddiaları yalanlandı

Popüler anlatıya işaret edilerek, 1940'lardan bu yana uzaylılara ilişkin verilerin ABD Kongresi'nden ve Amerikan halkından saklandığına dair iddialar hatırlatıldı.

Televizyon programlarının, kitapların, filmlerin ve büyük miktardaki internet ve sosyal medya içeriğinin bu konuyla ilgili kamuoyu tartışmalarını etkilediği belirtildi.

Uzaylılara ilişkin gözlemlerin kusurlu olduğu belirtilerek, raporların büyük çoğunluğunun "neredeyse kesinlikle" yanlış tanımlamanın sonucu olduğu kaydedildi.

Dünya dışı teknolojiye tersine mühendislik uygulanmadı

ABD hükümetinin ve özel şirketlerin dünya dışı teknolojiye tersine mühendislik uyguladığıyla ilgili iddialara dair kanıt olmadığı vurgulandı.