ABD ve İngiltere Yemen'e harekat başlattı

Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de yer alan bütün güçleriyle harekete geçen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere, başta Yemen'in başkenti Sana olmak üzere çok sayıda bölgeye saldırı başlattı.
Yemen'e savaş uçakları ile operasyon
Yemen Silahlı Kuvvetler'i sözcüsü daha önce, "Yemen Silahlı Kuvvetleri deniz kuvvetleri, Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla, uygun deniz füzeleri kullanılarak Aden Körfezi'nde bulunan Amerikan askeri kargo gemisine (OCEAN JAZZ) yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirdi.” ifadelerini kullanmıştı.
Yaşanan bu gelişmenin ardından ABD ve İngiltere tarafından Yemen'e "Poseidon Archer" isimli bir operasyon başlatıldı.
Operasyonun uzun süreli olacağı ve hedeflere ulaşılmadan sona ermeyeceği açıklandı.
Daha önce de saldırı gerçekleştirildi
Yemen’de Husiler, İsrail’i Gazze’deki savaşı sona erdirmeye zorlamak için İsrail ile olan nakliye bağlantılarını kesmeye çalıştıklarını belirterek ticari gemileri hedef almaya başlamıştı.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri daha önce de Yemen’i bombalamıştı. İran ve Rusya bu saldırılara tepki göstermişti.
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