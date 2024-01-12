ABD ve İngiltere Yemen'i vurdu: Husiler 'gemiler hedefimizde' dedi İki ülkenin hava saldırıları, Husiler tarafından tepkiyle karşılandı. Yapılan açıklamada, "Ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaklar" denildi. İran, Hizbullah ve Rusya'dan da açıklamalar peş peşe geldi.

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ensonhaber.com

ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, Yemen'de Husilere ait hedeflere saldırdı.

Saldırılar, Gazze Şeridi'ni bombalayan İsrail ordusunun eylemlerine karşılık olarak Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef almasının ardından gerçekleştirildi.

Husiler'den yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'ye uyarılarda bulunuldu.

"Ağır bedel ödemeye hazırlanmak zorunda kalacaklar"

Yemen'in, Amerikan ve İngiliz gemileri, denizaltıları ve savaş uçaklarının saldırılarına maruz kaldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

ABD ve İngiltere, ağır bir bedel ödemeye ve bu bariz saldırganlığın tüm vahim sonuçlarına katlanmaya hazırlanmak zorunda kalacak.

"Gemiler hedef olmaya devam edecek"

Açıklamada ayrıca, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırısının hiçbir gerekçesi olmadığı kaydedilerek, İsrail'e giden gemilerin hedef olmaya devam edeceği belirtildi.

İran'dan saldırılara kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'e düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Kenani, "ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in çeşitli şehirlerine düzenlediği askeri saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası topluma seslenen Kenani, sorumlu tepki ve eylemlerle; bölgede savaş, istikrarsızlık ve güvensizliğin yayılmasının önüne geçilmesini istediklerini ifade etti.

Hizbullah'tan tepki

Lübnan'daki Hizbullah, Yemen'e saldırı düzenleyen ABD ve İngiltere'ye tepki gösterdi:

Amerika'nın saldırganlığı, Siyonist düşmanın Gazze ve bölgede işlediği trajedi ve katliamlarda ABD'nin tam ortak olduğunu bir kez daha teyit ediyor.

Rusya, BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı

Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik askeri saldırılarını görüşmek üzere Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplanmasını talep ettiğini açıkladı.

Rusya'nın BM'deki daimi misyonu Reuters'a şunları söyledi: